國際財經

周四(11月29日)美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)發表講話稱聯儲局沒有預設的政策路徑，目前的利率略低於「中性利率區間」，該言論引發市場對聯儲局加息步伐暫緩的猜測。周五(11月30日)凌晨3點公布的聯儲局11月議息會議紀要顯示聯儲局決策者一致認為只要數據符合預期就可能很快加息，但強調貨幣政策並不是預設的，需要考慮上行與下行因素。儘管會議紀要內容基本確認了聯儲局將於12月份再度加息一次(2018年第四次)，但同時表明調聯儲局對明年的經濟數據更為敏感，令加息前景變得不明確，美匯指數受此拖累進一步下跌至96.60，美元/加元則維持於1.3300下方整固。

眾所周知，加拿大是重要的石油輸出國之一，原油需求及油價的升跌對於加拿大原油出口的收益有重要影響，故而油價和加元走勢有一定相關性。值得留意的是，自2018年10月初起，紐約期油從高位76.56美元/桶大幅下挫逾25美元至49.41美元/桶，並錄得連續7周下跌，而油價的疲軟亦令美元/加元自10月初以來輾轉上升逾4%，11月28日更一度觸及5個月新高1.3355。

不過，周四(11月29日)據路透援引消息人士稱，俄羅斯石油企業和俄羅斯能源部認為需要與石油輸出國組織（OPEC）一起減產，俄羅斯和沙特仍然就減產水平進行談判。受主要產油國減產以及近段時間聯儲局的「鴿派」言論影響，紐約期油在周四(11月29日)短暫跌穿50美元關口後由跌轉升，重返52美元附近。由於油價自10月初至今已大跌逾3成，若能在49至52美元成功築底並展開反彈，將有望支持加元進一步走強。

技術分析方面，美元/加元自10月1日觸及4個月低位1.2780後輾轉回升，在日線圖形成上升通道。若今晚21:30公佈的加拿大第三季國內生產總值(GDP)及9月GDP增長水平一如預期般疲弱甚至遜於預期增長，美元/加元或會沿著上升通道再度升至1.3350甚至1.3380附近區域。不過，鑒於美元/加元在6月27日升至1.3385及11月28日升至1.3355均出現大跌，這顯示滙價在1.3400附近有較強沽壓，因此美元/加元在油價已接近見底及美國明年加息次數有限的情況應難有更大上升空間。短期內投資者應重點關注G20峰會以及中美全球貿易前景，若全球貿易關係緩和令風險資產偏好回升，美元/加元或會掉頭回落。如美元/加元跌穿上升通道底部支持1.3245附近水平，將會引發進一步大幅調整。

策略方面，我們根據11月14日的策略已於1.3300沽出美元/加元（下望1.3160，止損1.3350），並於1.3200提前平倉，獲利100點。短期內若美元/加元反彈至1.3350-1.3380阻力區域，我們將沽出美元，下望1.3140，升穿1.3405止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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