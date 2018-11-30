國際財經

中美元首將於周六在二十國(G20)峰會舉行會談，市場密切關注能否化解貿易僵局，加上美俄關係惡化，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時47分，英國富時100指數報6996點，跌42點或0.61%；德國DAX指數報11244點，跌53點或0.48%；法國CAC 40指數報4985點，跌20點或0.41%；意大利富時MIB指數報19150點，跌8點或0.05%。

道指期貨暫報25307點，跌84點。

中國外交部發言人耿爽重申，目前中美經濟團隊正保持密切接觸，落實兩國元首早前通話時達成的共識，希望美方能夠展示誠意，與中方相向而行，推動達成一個雙方都能接受的方案。

數據方面，歐羅區11月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升2%，符合預期。歐羅區10月失業率持平於8.1%，預期降至8%，但仍是2008年11月以來最低。法國11月消費物價指數(CPI)初值按月跌0.2%，符合預期。

另外，英國11月樓價按年上漲1.9%，高於10月的1.6%，亦較預期上升1.7%為高。德國10月零售銷售按月跌0.3%，預期上升0.4%，但按年則增長5%，預期上升1.4%。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報50.69美元，跌0.76美元或1.48%；倫敦布蘭特期油報59美元，跌0.51美元或0.86%。