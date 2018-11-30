訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:51 國際財經

歐股中段續跌 關注中美元首會談

放大圖片

中美元首將於周六在二十國(G20)峰會舉行會談，市場密切關注能否化解貿易僵局，加上美俄關係惡化，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時47分，英國富時100指數報6996點，跌42點或0.61%；德國DAX指數報11244點，跌53點或0.48%；法國CAC 40指數報4985點，跌20點或0.41%；意大利富時MIB指數報19150點，跌8點或0.05%。

道指期貨暫報25307點，跌84點。

中國外交部發言人耿爽重申，目前中美經濟團隊正保持密切接觸，落實兩國元首早前通話時達成的共識，希望美方能夠展示誠意，與中方相向而行，推動達成一個雙方都能接受的方案。

數據方面，歐羅區11月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升2%，符合預期。歐羅區10月失業率持平於8.1%，預期降至8%，但仍是2008年11月以來最低。法國11月消費物價指數(CPI)初值按月跌0.2%，符合預期。

另外，英國11月樓價按年上漲1.9%，高於10月的1.6%，亦較預期上升1.7%為高。德國10月零售銷售按月跌0.3%，預期上升0.4%，但按年則增長5%，預期上升1.4%。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報50.69美元，跌0.76美元或1.48%；倫敦布蘭特期油報59美元，跌0.51美元或0.86%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。