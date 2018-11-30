國際財經 即巿股評

美國總統特朗普連番炮轟聯儲局終於見效，周三晚聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，認為美國現時息口僅低過中性利率，與之前講遠低於中性利率明顯180度轉軚，周三美股狂飆617點，隨後隔夜道指曾挫百點後喘稳，收市僅吐27點。

樂觀派認為，油價大冧後，利率明顯遠高過實際通脹，再加息企業債市場隨時爆，故根本無條件加息，因此認為下月加息機會是零。

主流大行對聯儲局加息次數預測變動不大，摩根大通與高盛維持聯儲局明年加息4次，今年堅準的大摩，就估下月加息後，明年只加息兩次。

一旦聯儲局明年加息放慢甚至是暫停，對股市例必是好事，但作為百業之母的銀行股就相反，隨着息差擴闊憧憬幻滅，相信會回復呆滯，甚至會跑輸大市。

「雙印」ETF 11月表現勁

美股大幅調整後，道指與標指今年仍有2.5%及2.4%升幅，納指更漲5.4%，遠比亞洲及新興市場佳。周四晚美股交易所買賣基金(ETF)淨流入最多是標指500 SPY，金額達40.3億美元，第二是iShares MSCI核心新興市場ETF (IEMG)，流入金額有10億美元。

拉長來睇，SPY迄今錄得淨流出116.6億美元，相反IEMG吸入143.5億美元，反映資金由美股正在流入新興市場尋寶。至於新興市場11月份表現以「雙印」表現最勁，印度ETF(INDA)整月大升11.2%，印尼ETF(EIDO)11月更急飆14.3%，遠遠跑贏道指(升0.9%)及港股(升6.1%)，「雙印」今個月回報的確和味！

瑞信也睇淡美股

繼大摩高呼新興市場熊市已結束，瑞信亦做啦啦隊，建議客戶趁升應沽成熟市場股票，轉投估值平的新興市場，尤其加碼中國、印度及韓國市場，成熟市場只睇好英國及日本，美股就與大摩睇法一致，預計美息見頂，美元將回落，建議減持。

從資金流向及大行報告睇，明年主題是美元回落，資金投奔新興市場，嫌選股及揀地區麻煩，獲大量資金流入的IEMG仍是首選，但最大變數仍是「習特會」，若能有好消息公布，IEMG首站仍望52美元，穿45美元便止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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