國際財經

「習特會」舉行在即，環球翹首以待，市場密切關注兩國能否化解貿易僵局，加上美俄關係惡化，投資氣氛淡薄，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7010點，跌28點或0.4%；德國DAX指數報11261點，跌36點或0.33%；法國CAC 40指數報4994點，跌11點或0.24%；意大利富時MIB指數報19111點，跌48點或0.25%。

道指期貨暫報25329點，跌62點。

中國國家主席習近平抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，準備出席在當地舉行的二十國集團(G20)領導人峰會，並將與美國總統特朗普會晤，各界焦點落在二人能否化解兩國貿易糾紛。

有報道指出，對華強硬的白宮貿易顧問納瓦羅，將出席中美領袖會議，特朗普則稱希望與習近平能達成貿易協議，已為會談充分做好準備，但他亦未必想達成協議，因現時向中國貨加徵關稅的做法也不錯。有意見認為，一旦「習特會」毫無成果，經濟將放緩，即使聯儲局停止加息，也難起刺激作用。

與此同時，《華爾街日報》報道，中美正商討短暫停止升級貿易戰，在明年春季前，不會進一步調高關稅稅率。報道同時引述白宮與北京消息稱，兩國有意達成一項貿易協議，讓貿易戰短暫休兵，以爭取更多時間，換取新一輪磋商，以推動中國改革貿易政策。

另外，美俄關係趨緊張。特朗普表示，取消會見俄羅斯總統普京的計劃，因俄羅斯與烏克蘭處於危機時期。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)回應指出，普京已準備好與美國總統進行溝通，對白宮決定取消G20峰會的總統會晤表示遺憾，稱會議取消，意味對國際和雙邊議程嚴重問題的討論將被無限期推遲。

俄羅斯據報同意有需要與石油出口國組織(OPEC)一同減產，但美國原油庫存連升10周的消息仍然拖累油市，油價個別發展。紐約原油期貨扭轉上日漲逾2%的強勢，現時每桶報51.24美元，跌0.21美元或0.41%；倫敦布蘭特期油在昨日升逾1%後，現報59.51美元，跌0.03美元或0.05%。

歐羅區今日稍後將公布11月消費物價調和指數(HICP)，市場預期按月增長2%，前值為2.2%；10月失業率料為8%，前值為8.1%。