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今日 07:20 國際財經

GameStop業績預測遜估計 市後股價下滑

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視像遊戲商GameStop公布，第三季錄得淨虧損4.886億美元，折合每股4.78美元；去年同期盈利為5940萬美元，折合每股59美仙。

集團指出，經調整商譽與資產減值等因素後，每股盈利為67美仙，收入由19.9億美元升至20.8億美元；FactSet預測值分別是57美仙與20.3億美元。

該公司預期，2018年度每股經調整盈利介乎2.55至2.75美元，收入倒退2%至6%，分析員預期為3.04美元。

消息公布後，GameStop股價在市後時段跌12%。

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