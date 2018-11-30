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今日 07:16 國際財經

歐盟展開懲罰意大利預算違規程序

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歐盟成員國代表在經濟及財務委員會會議上確認，意大利預算赤字確實違反歐盟規定，令到意大利預算赤字問題未有解決跡象。

路透報道，歐盟成員國代表支持歐盟上周作出的決定，認為意大利的2019年預算案違反歐盟規定。

這是歐盟內部程序性安排，意味歐盟委員會將可進一步落實對意大利的懲罰性措施。不過，如果意大利在未來數天內作出修訂預算的舉措，有關程序將會暫停。

同時，歐盟成員國代表批評意大利的退休改革措施，讓退休年齡提前，是危險舉措，因為增加該國的財政風險。

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