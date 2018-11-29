國際財經

聯儲局主席鮑威爾周三表示現時利率「僅低於」中性水平，市場隨即調低明年加息次數的預測，美股三大指數當天全線飆升超過2%，周四即見回吐，道指最多曾跌163點。尾段由於聯儲局公布的本月議息會議紀要稱，進一步加息「可能很快」(fairly soon)，但提到或需要修改有關「進一步漸進式」加息的措辭，令市場偏向認為加息步伐或放慢，一度刺激美股三大指數轉漲，道指曾上揚112點。不過，市場始終聚焦於二十國集團(G20)峰會期間中美領袖會晤，在中美貿易前景未明朗下，美股最終回軟收市。

白宮強硬派傳出席中美領袖會晤

對華強硬的白宮貿易顧問納瓦羅，據報將出席G20期間舉行的中美領袖會議，特朗普則稱希望與國家主席習近平會面時能達成貿易協議，已經為會談充分做好準備，但他亦未必想達成協議，因為現時向中國貨加徵關稅的做法也不錯。由於難以預測「習特會」有什麼結果，投資者不願買入股票等高風險資產，美股收市轉為偏軟，終止過往三個交易日連漲局面。道指收市回吐27點或0.11%，報25338點；標指則挫0.22%，報2737點；納指跌0.25%，報7273點。科技和金融股指數分別跌0.95%和0.82%。

晶片股英特爾收市下滑2.3%，為跌幅最大的道指成份股；VISA回落1.6%，美國運通、高盛都回吐約1.4%。升幅最大的道指成份股為波音，上漲2.7%；藥業股輝瑞、默克分別上揚1.3%、0.8%；油股埃克森美孚與雪佛龍都造好。

在鮑威爾發言後，市場仍預計聯儲局12月將會加息，惟不再擔心屆時會展示更鷹派立場。期貨市場顯示，投資者現預期明年加息至少一次，加兩次的機會只有25%。不過，有意見認為，一旦「習特會」毫無成果，經濟將放緩，就算聯儲局停止加息，也難起刺激作用。

美10月核心通脹僅1.8%

有分析說，鮑威爾態度180度轉變，或是受特朗普的批評影響。但摩根士丹利總裁凱萊赫（Colm Kelleher）認為，鮑威爾對美國經濟的看法與聯儲局整體一致，他的最新言論並非受政治壓力影響。

美國周四公布，10月個人支出按月增加0.6%，收入增加0.5%，兩者均比預期好，反映聯儲局仍有空間在下月加息，但是個人消費支出（PCE）核心指數按年僅升1.8%，低於預測，核心通脹溫和，相信會降低市場對明年加息的預測。上周首次申領失業救濟人數升至23.4萬人，較市場預期高。

鮑威爾的偏鴿言論一出，美元曾跌至接近一周低位，美滙指數周四已喘定，美市尾段報96.79，反覆回跌0.05%。美國10年期國債曾短暫跌穿3厘，其後報3.025厘。

紐約期金升0.05%，收報每盎斯1230.4美元。油價在傳出俄羅斯願減產後反彈，布蘭特期油每桶收報59.51美元，漲1.3%，紐約期油一度跌穿50美元，為今年首次，收市升至51.45美元，高2.3%。

亞股普遍承接美股早一晚升勢，日股上揚0.5%，連續5日造好。英、法股均升近0.5%。