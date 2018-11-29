國際財經

華爾街股市經過上日急漲逾600點後，周四大部分時間窄幅回吐，道指早段一度下滑163點；尾段聯儲局發表本月議息會議紀要，雖然預期下一次加息「很快到來」，但稱關稅政策和企業債務問題日益成為關注問題，聯儲局將討論在「進一步漸進式加息」上修改措辭。市場憧憬聯儲局或放緩加息步伐，美股三大指數尾段齊轉漲。

截至本港時間凌晨約3時31分，道指報25405點，升38點或0.15%，暫已接近盤中高位；標普500指數報2747點，上揚3點或0.13%；納指報7303點，回升12點或0.17%。

美國總統特朗普與國家主席習近平將於周六(12月1日)在二十國集團(G20)峰會會面，特朗普在Twitter帖文表示，因為對中國收取的關稅，數以十億美元計資金將湧入美國國庫，還有很長的路要走。他稱，已非常接近與中國達成貿易協議，但暫時仍難以確認。《華爾街日報》報道，美國與中國正商討短暫停止升級貿易戰，在明年春季前，不會進一步調高關稅稅率。

對貿易戰敏感的波音飛機股價抽升2.6%，暫時為表現最強的道指成份股；藥業股造好，默克與輝瑞都升逾1%；紐約期油抽升2.45%，報每桶51.52美元，支持油股埃克森美孚與雪佛龍都上漲約1%。

歐洲方面，英國首相文翠珊繼續游說議會投票通過脫歐協議，稱協議一旦否決，將不得不採取實際行動應對無協議脫歐。歐洲央行則發布兩年一度的金融穩定報告，表示若銀行及金融機構做好風險準備，即使英國在無協議下脫歐，對區內金融體系的影響仍屬可控。

另外，法蘭克福檢方公布，在一項洗錢案調查中，檢方人員正在對德意志銀行(Deutsche Bank)的法蘭克福總部進行搜查。受消息拖累，德銀股價下跌3.4%。歐股收市整體溫和造好，泛歐股指Stoxx 600收報358點，上揚0.20%。

經濟數據方面，美國公布10月個人消費支出創7個月最大升幅，但核心PCE物價指數創2月以來最小升幅。另外，上周首次申請失業救濟人數意外升至半年新高，報23.4萬人，較市場預期為高。