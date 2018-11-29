國際財經

上周四(11月22日)英國與歐盟就英國脫歐後雙方未來關係的聲明草案達成一致，並制定了「自由貿易區、結合深度監管和海關合作」的計劃，消息公布後英鎊/美元短線飆升逾100點，並刷新近一周高位至1.2922。但其後歐盟稱脫歐協議仍有問題需要解決，加上英國多個黨派已明確表示將會在12月初下議院表決脫歐協議草案時投票反對，市場預計英國甚有可能出現無協議退歐情況，英鎊/美元一度暴跌至1.2780，雖然滙價其後勉力反彈至1.2860至1.2880區域，但始終不敵沽壓輾轉回落，本周二(11月27日)更一度下探至1.2721，逼近11月15日低位1.2720。

不過，本周三(11月28日)英國銀行壓力測試方面出現好消息，英國央行金融穩定報告和壓力測試結果原定於12月5日公布，但為了進行脫歐分析，英國央行將其公布日期調整為本周三(11月28日)。英國央行公布了7家被進行壓力測試的銀行全部合格，意味着這些英國主要銀行足夠強壯，可以經受英國無序退歐帶來的打擊，表明英國央行已經準備好應對任何脫歐結果。

此外，今日凌晨1時美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在紐約經濟俱樂部的午餐會上發表講話，指聯儲局沒有預設的政策路徑，目前的利率略低於「中性利率區間」，與其10月時「目前距離中性水平還有很長一段距離」的說法不同，引發市場猜測聯儲局加息周期可能進入尾聲。鮑威爾的鴿派言論拖累美滙指數自兩周高位97.54回撤至96.00下方，帶動英鎊/美元反彈逾100點並突破10日移動平均線至1.2843。

技術分析方面，英鎊/美元目前仍受制於日線圖的下降通道內波動，尤其是今日升至下降通道頂部1.2840至1.2850區域後急促回落，顯示滙價暫時仍未擺脫疲弱之勢。不過，英鎊/美元多番測試1.2700至1.2720區間均能成功企穩，顯示滙價在此處亦有較強支持。由於鮑威爾今日凌晨的講話明顯偏向鴿派，明日凌晨公布的11月議息會議紀要應該對市場沒有太大影響，但若最新公布的美國經濟數據遜於預期，或會加重美元沽壓及帶動英鎊反彈。但英鎊/美元能否升破下降通道重展升勢，應取決於英國能否順利軟脫歐。若最壞的情況出現，英鎊/美元將會跌穿1.2700並進一步跌向1.2600水平。

交易策略，待英鎊/美元跌至1.2700區域企穩買入，上望1.2890，跌穿1.2650止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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