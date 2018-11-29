國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾發表「偏鴿」言論，加上市場憧憬中美元首在二十國集團(G20)峰會期間，能夠就貿易關稅議題達成協議，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7044點，升39點或0.57%；德國DAX指數報11344點，升45點或0.4%；法國CAC 40指數報5011點，升28點或0.57%；意大利富時MIB指數報19127點，升12點或0.06%。

道指期貨暫報25279點，跌65點。

英國首相文翠珊表示，若議會投票否決脫歐協議，時間表明將不得不採取實際行動應對無協議脫歐，但未來仍有可能與歐盟實現無摩擦貿易，將與歐盟為此進行協商。

數據方面，歐羅區11月經濟景氣指數為109.5，高於預期的109.1；11月消費者信心指數終值為負3.9，符合預期。法國第三季國內生產總值(GDP)確認為按季增長0.4%，與初值一致。德國11月經季節調整的失業率為5%，創歷史新低，10月及預期皆為5.1%。

此外，美國稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期跌4000人至22萬人；同時，亦會公布10月個人消費支出及收入，料按月均升0.4%，前值分別升0.2%及0.4%。

油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報49.86美元，跌0.43美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報58.07美元，跌0.69美元或1.17%。