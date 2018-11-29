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今日 17:41 國際財經

富豪汽車:目前尚未有上市計劃

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瑞典富豪汽車(Volvo，內地稱沃爾沃)表示，目前尚無上市計劃。

富豪行政總裁薩穆埃爾松(Hakan Samuelsson)在洛杉磯車展對路透表示，暫時未有上市計劃或時間表，稱現在考慮通過發債籌資亦時機不對。

對於各大車企目前正尋求大筆資金以研發電動汽車和無人駕駛汽車，薩穆埃爾松表示，富豪將利用現有現金流，為研發提供資金。

英國《金融時報》9月報道，吉利汽車(00175)母公司浙江吉利控股，擬推遲富豪汽車上市時間，因全球貿易戰引發估值的憂慮，並擔心富豪汽車股價在上市後下跌。

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