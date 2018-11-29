國際財經

聯儲局釋出「偏鴿」言論，市場憧憬美國總統特朗普與國家主席習近平在二十國集團(G20)峰會期間，能夠就貿易關稅議題達成協議，利好投資氣氛，歐洲股市早段造好。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7037點，升33點或0.47%；德國DAX指數報11374點，升75點或0.67%；法國CAC 40指數報5028點，升45點或0.91%；意大利富時MIB指數報19267點，升152點或0.8%。

道指期貨暫報25315點，跌29點。

聯儲局主席鮑威爾早前談及利率政策時大改口風，稱美國利率目前僅低於中性利率水平，令市場憧憬聯儲局很大可能明年便開始考慮暫停加息。市場認為，有關言論與聯儲局副主席克拉里達前一天的言論結合後，聯儲局「偏鴿」態度明顯，雖然12月加息可能性由79%升至83%，但未來加息步伐預期放緩。

中美貿易關係方面，美國在中美元首會晤前夕，再次威脅針對中國調高汽車關稅稅率。美國貿易代表萊特希澤指，正研究所有可行方法，務求將美國對自中國進口汽車的關稅，調高至40%，與中國目前對美國汽車徵收的關稅水平一致。不過，市場仍然期待中美首腦會面，能夠緩解目前貿易爭拗。

油價上日挫逾2%後，今日回穩，投資者憧憬中美貿易磨擦或緩和，並期待下月產油國商討減產事宜，提振市場氣氛，惟美國原油庫存增幅遠超預期，抵消部分升勢。紐約原油期貨現時每桶報50.52美元，升0.23美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報58.81美元，升0.05美元或0.09%。

德國今日稍後將公布11月失業人數變動，市場預期減少1萬人；11月CPI初值按月及按年分別料升0.2%及2.4%，前值為升0.2%及2.5%。此外，美國上周首次申請失業救濟人數預料跌4000人至22萬人；10月個人消費支出及收入料按月均升0.4%，前值分別升0.2%及0.4%。