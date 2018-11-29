國際財經

聯儲局主席鮑威爾談及利率政策時大改口風，稱美國利率目前「僅低於」中性利率水平，摩根士丹利認為，他的言論並非受到總統特朗普批評加息步伐的影響。

大摩總裁Colm Kelleher認為，鮑威爾與聯儲局對經濟的看法一致，無證據是受到政治影響。該行首席美國經濟學家Ellen Zentner亦補充，鮑威爾並非受到政治影響，而是受經濟數據的左右。

該行預期，聯儲局會於12月加息，其後分別於明年3月及6月再次加息，然後暫停，預期美國今年經濟增長3.1%，明年則放緩至1.7%。