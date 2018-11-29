國際財經

福士汽車(Volkswagen，又稱大眾汽車)美國業務新任負責人表示，公司正在決定北美電動車新廠房的選址，該工廠的目標市場是美國。

美國大眾汽車新任行政總裁Scott Keogh在洛杉磯車展上稱，需要建設一個新廠房生產福士品牌即將公布的一款新車，該產品將於2020年推出，售價在3萬至4萬美元(23萬至31萬港元)左右。

Keogh指出，為實現2020年推出的時間表，新款電動車初期將在美國以外地區採購，之後將在新選定地點的廠房生產。

這款電動車是福士的電動車大規模投資計劃的一部分。