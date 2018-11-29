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今日 08:59 國際財經

亞太股市全線向上 日股最新升185點

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聯儲局主席鮑威爾稱美國利率目前「僅低於」(just below)中性利率水平，令市場憧憬明年起或暫停加息。隔晚美股造好，道指收市飆617點或2.5%，報25366；標普500指數升2.3%；納指飆升2.95%。亞太股市今早全線向上。

日本日經225指數最新升185點或0.83%，報22361。

南韓KOSPI指數最新升15點或0.75%，報2124。

澳洲悉尼普通股指數最新升42點或0.73%，報5842。紐西蘭NZX50指數最新升83點或0.96%，報8797。

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