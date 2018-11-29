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鮑威爾：利率「剛好低於」中性水平

美國聯邦儲備局主席鮑威爾發表講話，表示聯邦基金利率「剛好低於」中性利率區間，聯儲局可能至少需要一年的時間，來觀察的加息影響。市場視此番言論為「偏鴿」。

聯儲局發金融風險警告：市場或大跌

聯儲局發報告警告稱，貿易緊張、地緣不穩及企業債務上升，可能對金融市場構成巨大風險，市場價格跌幅可能「尤其巨大」。

美國10月商品貿易逆差772億美元 創新高

美國商務部表示，10月商品貿易逆差初值，從上月的763億美元擴至772.5億美元，創歷史新高，預期為770億美元。

鮑威爾暗示明年停加息 道指收市飆617點

市場憧憬中美貿易關係或有轉機，道指早段漲逾200點；聯儲局主席鮑威爾其後「放鴿」，市場憧憬明年或暫停加息，道指拾級向上，最多飆620點，收市仍漲617點或2.50%，標指漲2.30%，納指勁彈2.95%。波音與Caterpillar抽高約4.9%，蘋果升3.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部：第三季GDP年率增長3.5%，符預期。

￭ 美國商務部：10月新屋銷售按月跌8.9%，年率計54.4萬間，預期57.5萬間；建築許可由按月跌0.6%，修正為跌0.4%。

￭ 美滙指數尾段報96.85，回落0.53%。

￭ 紐約期金收升10.2美元或0.8%，報每盎斯1223.6美元。

￭ 美國上周原油庫存增幅大過預期，紐約期油跌2.5%，布蘭特期油收市回落2.4%。

￭ 特朗普：倘對進口汽車徵稅，將有助美國生產更多汽車。

￭ 英政府報告：脫歐最差情況下，將令GDP萎縮10.7%。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市無變動；英國、德國股市偏軟。

￭ 兩名美國參議員要求華府調查中興(00753)是否違反制裁委內瑞拉的政策。

￭ 習近平在阿根廷報章發報署名文章，呼籲旗幟鮮明維護多邊貿易體制。中國未來5年進口10萬億美元商品。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9405元，較周二紐約尾市漲127點子。

平安基金傳為國債ETF籌10億人幣

外電消息稱，平安保險(02318)子公司平安基金，正尋求為其首隻中國債券交易所交易基金(ETF)，籌集資金10億元人民幣。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報26560點，較港收市低121點。

￭ 夜市期指收報26590點，較昨日恒指收市低水93點。

￭ 英皇國際(00163)中期盈利按年增56.88%，中期息4.7仙；英皇娛樂酒店(00296)中期盈利按年增8.71%，中期息2.8仙。

￭ 中國金洋(01282)收購新體育(00299)28.18%股份，總代價4.12億元。

￭ 華南城(01668)半年盈利按年減少14.37%，不派中期息。

￭ 泛海集團(00129)中期盈利按年跌20.05%，不派中期息；泛海酒店(00292)跌33.19%，不派息。

￭ 滙漢(00214)中期盈利按年跌22.07%，不派中期息。

￭ 金利豐(01031)中期盈利按年跌34.85%，不派中期息。

￭ 利標品牌(00787)中期虧損2.84億美元，不派中期息。

￭ 六福(00590)中期盈利按年增27.88%，中期息55仙。

￭ 國美零售(00493)首9個月虧損4.46億元人民幣。

￭ 達力環保(01790)周四掛牌，交易資料顯示，暗盤價最高見0.82元，收市報0.61元，較招股價升5.17%。

￭ 五谷磨房(01837)周四起招股，入場費4242元。

￭ 創毅控股(03992)周四起至下周二中午招股。

￭ 環聯通報私隱專員，懷疑出現保安漏洞致信貸報告資料外洩。