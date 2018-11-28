國際財經

聯儲局主席鮑威爾香港時間今天凌晨1時在紐約發表演說，談及利率政策時大改口風，稱美國利率目前「僅低於」（just below）中性利率水平，令市場憧憬聯儲局很大可能明年便開始考慮暫停加息。消息刺激美股升幅擴大，道指最多曾飆620點，收市仍緊貼全日最高位；美元應聲挫，帶動石油和黃金齊升。

鮑威爾在10月初曾說，當時的利率與中性水平仍有一段很長距離（long way from），他在最新的演說中表示，以歷史水平而言，利率仍處於低位，但他說：「利率僅低於多個對中性利率的預測。」中性利率是指不會令經濟顯著放緩，也不會令經濟過熱。市場解讀為聯儲局12月仍很可能加息，但如果利率已接近中性水平，局方可能很快就要討論是否暫停加息。

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）周二曾稱，現時利率已相當接近中性水平，但聯儲局內對有多近中性，則有不同意見。

美滙應聲插 金升油挫

美股周三開市時，本已因為投資者對中美貿易談判能取得成果保持樂觀，刺激大市高開，道指漲逾200點，在鮑威爾發表講話後持續上行，收市飆617點或2.50%，報25366點；標指漲2.30%，收報2743點；納指則勁彈2.95%，收報7291點。飛機製造商波音與重型機械股Caterpillar都抽高約4.9%；蘋果升3.8%，市值繼續領先微軟，微軟周二收市時亦未能重登市值最高公司的寶座，周三股價收升3.7%；亞馬遜則上漲6%。

美元在鮑威爾演說後全線倒插，美滙指數尾段報96.85，回落0.53%，鮑威爾發表言論前原本造好，高位曾觸及97.54。美元兌日圓報113.63，跌0.14%，兌歐羅報1.1369美元，挫0.68%。金價初段一度受壓，其後飆升，紐約期金收市漲10.2美元或0.8%，報每盎斯1223.6美元。連原本下跌的油價亦曾收復失地，惟高位再度遇沽壓，收市加速下滑，布蘭特期油收報每桶58.76美元，回落1.45美元或2.4%；紐約期油跌1.27美元或2.5%，收報每桶50.29美元。沙地阿拉伯表示不會單獨減少產量，加上美國上周原油庫存增加360萬桶，高於預期，令油價受壓。

不過，鮑威爾繼續為循序漸進加息護航，指出加息太快或太慢都有問題，並且仍然看好美國經濟前景，不覺得股市有跡象過高，但也說金融穩定面對溫和風險。他再次提醒投資者，聯儲局的貨幣政策沒有預設方向，會密切關注數據表現來制訂政策。

特朗普從未滿意鮑威爾表現

美國總統特朗普周二接受《華盛頓郵報》訪問，對鮑威爾的批評升級，從提名起便未曾對挑選鮑威爾出任聯儲局主席感到過滿意，對鮑威爾的表現半點高興也沒有。

美國商務部昨天公布，第三季GDP增長率為3.5%。與10月公布的初值一樣，符合外界預期。10月新屋銷售則下跌8.9%，較預期差，未銷售新屋數目升至2009年以來高位。亞洲股市普遍造好，日股高收1%；歐股則個別發展，其中德股和英股微跌。