國際財經

美國庫存連續第10周錄得進賬，紐約油價下滑至近每桶50美元水平，創下逾一年低位。

紐約1月期油跌1.27美元或2.5%，收市報每桶50.29美元。布蘭特1月期油回落1.45美元或2.4%，收市報每桶58.76美元。兩者均創下2017年10月以來最低。

油價全日反覆波動。在庫存數據公布前，油價偏軟。聯儲局主席鮑威爾發表「偏鴿」言論後，油價掉頭回升，然後再度回落。

較早時，美國能源資訊局公布，上周原油庫存增加360萬桶，高於市場預期的50萬桶升幅；汽油與蒸餾油庫存分別減少80萬桶與增加260萬桶，市場原先預期升14.1萬桶與減少31.5萬桶。

ClipperData商品研究主管Matt Smith指出，進口原油大增，抵消了煉油產能提升，以致原油庫存連升10周，累計庫存升至4.505億桶，是2017年感恩節以來最高。

Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir認為，資金流入較高風險投資產品，而美元滙價看來持續偏軟，因此紐約油價跌穿50美元似是無可避免的事。受到鮑威爾言論影響，ICE美滙指數跌0.6%，但對油價支持有限。

交易商也關注本周末在阿根廷舉行的二十國集團(G20)峰會進展，因為中美兩國貿易爭議變化，將影響原油需求。