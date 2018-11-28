國際財經

美國聯邦儲備局主席鮑威爾周三發表的講話「偏鴿」，表示聯邦基金利率「剛好低於」中性利率區間，聯儲局可能至少需要一年的時間來觀察加息影響。市場憧憬聯儲局或放慢加息步伐，刺激美股道指升幅急速擴大，道指中段飆逾500點，與納指的漲幅都超過2%。美元滙價由上升急速轉跌，最新挫逾0.6%。

市場亦憧憬美國總統特朗普與國家主席習近平在二十國集團(G20)峰會期間，仍可能就貿易關稅議題達成協議，利好大市氣氛。截至本港時間凌晨約2時38分，道指報25271點，升523點或2.11%；標普500指數報2730點，升47點或1.78%；納指報7242點，升159點或2.26%。

波音彈逾4% 蘋果漲超過3%

個股方面，對貿易問題敏感的波音飛機，股價暫抽升4.4%，暫時為升幅最大的道指成份股，Caterpillar都升4.3%。有報道指蘋果iPhone XR在日本劈價，以三折出售，蘋果股價未受影響，現時反彈3.1%。

早前宣布在北美關閉幾家工廠並裁員1.4萬人的通用汽車，股價由跌轉為靠穩；另外，珠寶零售商Tiffany宣布同店銷售收入低於市場預期，股價大跌超過11%。

ICE美滙指數暫挫0.62%，報96.76，鮑威爾言論發表前，高位曾升見97.54。

數據方面，美國最新公布第三季GDP增長3.5%，符合市場預期，但10月商品貿易逆差初值則擴大至772.5億美元，創歷史新高。

歐洲方面，市場靜待英倫銀行長卡尼講話，以及英倫銀行將發布的脫歐分析及金融穩定報告。英國政府報告則指出，若無協議下脫歐，英國GDP將大幅萎縮最多10.7%。首相文翠珊強調，協議是最佳的方案，又強調在明年3月底前無可能舉行第二次脫歐公投。泛歐股市指數Stoxx 600收市無變動。