國際財經

美國聯邦儲備局主席鮑威爾發表講話，表示聯儲局加息影響並不確定，可能至少需要一年的時間來觀察。市場憧憬聯儲局或放慢加息步伐，刺激美股道指升幅急速擴大，道指飆逾400點，三大指數漲幅都超過1%。美元滙價由上升急速轉跌。

市場亦憧憬美國總統特朗普與國家主席習近平在二十國集團(G20)峰會期間，仍可能就貿易關稅議題達成協議，利好大市氣氛。截至本港時間凌晨約1時8分，道指報25166點，升418點或1.69%；標普500指數報2717點，升34點或1.30%；納指報7182點，升99點或1.41%。

個股方面，對貿易問題敏感的波音飛機，股價暫抽升3.9%，暫時為升幅最大的道指成份股，Caterpillar都升3%。有報道指蘋果iPhone XR在日本劈價，以三折出售，蘋果股價未受影響，現時反彈2%。

早前宣布在北美關閉幾家工廠並裁員1.4萬人的通用汽車，股價下跌0.3%；另外，珠寶零售商Tiffany宣布同店銷售收入低於市場預期，股價大跌超過11%。

ICE美滙指數暫挫0.47%，報96.91，鮑威爾言論發表前，高位曾升見97.54。

數據方面，美國最新公布第三季GDP增長3.5%，符合市場預期，但10月商品貿易逆差初值則擴大至772.5億美元，創歷史新高。

歐洲方面，市場靜待英倫銀行長卡尼講話，以及英倫銀行將發布的脫歐分析及金融穩定報告。英國政府報告則指出，若無協議下脫歐，英國GDP將大幅萎縮最多10.7%。首相文翠珊強調，協議是最佳的方案，又強調在明年3月底前無可能舉行第二次脫歐公投。