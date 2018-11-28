國際財經

美國聯邦儲備局主席鮑威爾發表講話，表示聯儲局的政策路徑沒有預設模式，聯邦基金利率「剛好低於」中性利率區間。

鮑威爾發言後，美股道指升幅急劇擴大，截至本港時間凌晨1時6分，道指抽升401點，報25149點。美元則急速轉跌。

鮑威爾稱，加息影響並不確定，可能至少需要一年的時間來觀察。他說，從歷史標準看，聯儲局的基準利率仍然處低水平，仍略低於中性利率區間。所謂中性利率區間，即利率對經濟增長的影響為：既不構成加速、也不構成放緩。

鮑威爾預計美國經濟穩健增長，失業率和短期通脹都偏低，「接近」實現物價穩定和充分就業這兩大聯儲局職責。通脹方面，他和聯儲局公開市場委員會（FOMC）的同事，以及眾多私營部門的經濟學家都預計，美國經濟會持續穩步增長，失業率水平低，通脹接近聯儲局的2%目標。

鮑威爾早在10月初發表的言論，曾經引發市場震盪，他當時表示，聯儲局尚未接近停止加息的階段，他的言論被視為「鷹味」濃烈，令市場相信加息步伐仍會持續一段較長時期，引發美國國庫券市場價格下滑，債息抽升，美股亦大幅下跌。總統特朗普近期至少8次批評聯儲局的加息行動，認為會拖慢美國經濟增長。市場因此預期鮑威爾今日的言論會變調，轉為對加息步伐持審慎看法。

聯儲局另一位重量級人物、副主席克拉里達（Richard Clarida）昨日發言暗示聯儲局將於12月加息。