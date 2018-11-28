訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 01:04 國際財經

鮑威爾：利率「剛好低於」中性水平

放大圖片

美國聯邦儲備局主席鮑威爾發表講話，表示聯儲局的政策路徑沒有預設模式，聯邦基金利率「剛好低於」中性利率區間。

鮑威爾發言後，美股道指升幅急劇擴大，截至本港時間凌晨1時6分，道指抽升401點，報25149點。美元則急速轉跌。

鮑威爾稱，加息影響並不確定，可能至少需要一年的時間來觀察。他說，從歷史標準看，聯儲局的基準利率仍然處低水平，仍略低於中性利率區間。所謂中性利率區間，即利率對經濟增長的影響為：既不構成加速、也不構成放緩。

鮑威爾預計美國經濟穩健增長，失業率和短期通脹都偏低，「接近」實現物價穩定和充分就業這兩大聯儲局職責。通脹方面，他和聯儲局公開市場委員會（FOMC）的同事，以及眾多私營部門的經濟學家都預計，美國經濟會持續穩步增長，失業率水平低，通脹接近聯儲局的2%目標。

鮑威爾早在10月初發表的言論，曾經引發市場震盪，他當時表示，聯儲局尚未接近停止加息的階段，他的言論被視為「鷹味」濃烈，令市場相信加息步伐仍會持續一段較長時期，引發美國國庫券市場價格下滑，債息抽升，美股亦大幅下跌。總統特朗普近期至少8次批評聯儲局的加息行動，認為會拖慢美國經濟增長。市場因此預期鮑威爾今日的言論會變調，轉為對加息步伐持審慎看法。

聯儲局另一位重量級人物、副主席克拉里達（Richard Clarida）昨日發言暗示聯儲局將於12月加息。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。