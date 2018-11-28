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周二(11月27日)美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)發言稱漸進加息是合適的，如果通脹意外上升，將支持進一步加息，同時亦表示隨著政策趨向於中性，需要更依賴數據，而不是預先設定的路徑。鑒於此前一眾聯儲局高官偏「鴿派」言論令市場質疑聯儲局加息步伐是否會放緩，克拉里達的言論無疑給市場打了一劑「強心針」，美滙指數受此推動企穩97.00並升至日內高位97.50，倫敦金則大跌逾10美元至日內低位1211.8美元，刷新11月15日以來近2周新低，並錄得連續三個交易日下跌。

不過，英國脫歐局勢、俄羅斯與烏克蘭軍事衝突等一眾風險事件在一定程度上為倫敦金提供支持，周二(11月27日)倫敦金跌至1212美元附近後跌勢並未進一步擴大，最終小幅回升至1214.5美元附近修整。此外，周四(11月29日)凌晨1點美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)將發表講話，屆時或將透漏聯儲局貨幣政策傾向，目前市場預期鮑威爾將對未來加息採取謹慎態度，此前的加息路徑預期或會發生變化。

值得一提的是，全球最大的黃金ETF--SPDR Gold(GLD)在10月淨流入了近5億美元，與2018年前三個季度淨流出30億美元形成鮮明對比，顯示市場對黃金的興趣大幅增加，更為重要的是，本周五(11月30日)將迎來G20峰會這個重大事件，鑒於美國總統特朗普(Donald Trump)此前推行的關稅等貿易保護措施令美元充當避險貨幣，若此次G20峰會在全球貿易合作方面取得進展，料將令美滙指數承壓，屆時有望為倫敦金提供上行動力。

技術分析方面，倫敦金自11月16日以來多次衝擊1225-1230美元阻力區域均以失敗告終，顯示上方沽壓仍較強，短期內金價或會再度回落考驗日線圖上升支持線1205美元支持。投資者應重點關注聯儲局貨幣政策指向以及特朗普是否繼續推行其貿易保護措施，若這兩方面對美滙指數的支持受到削弱，倫敦金或借機反彈挑戰1236-1240美元區域阻力，但若倫敦金再度受阻於1225-1230美元區域阻力，則需小心金價回落考驗1200美元甚至1185美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金回落至1203-1204美元，我們將買入黃金，上望1219美元，跌穿1198美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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