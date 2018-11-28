國際財經

美國白宮顧問表明仍有可能與中國達成貿易協議，市場悲觀情緒逐漸消退，惟俄烏兩國的地緣局勢緊張，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時47分，英國富時100指數報7012點，跌4點或0.06%；德國DAX指數報11314點，升5點或0.05%；法國CAC 40指數報4999點，升15點或0.32%；意大利富時MIB指數報19100點，跌49點或0.26%。

道指期貨暫報24804點，升62點。

意大利政府周一表示，目前仍堅持其明年主要預算目標。歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)指出，意大利明年預算草案需要大幅調整。

英國方面，財相夏文達(Philip Hammond)稱，首相文翠珊提出的脫歐計劃，對經濟而言是最好的，非常接近於留在歐盟帶來的經濟效益。

數據方面，德國12月GFK消費者信心指數由10.6降至10.4，低於預期的10.5。歐羅區10月M3貨幣供應按年升3.9%，預期為升3.5%。

美國今日稍後將公布第三季國內生產總值(GDP)修正值，市場預期按季增長3.5%，與前值相同；至於上月新屋銷售料增加2.2萬間至57.5萬間。此外，能源資訊局(EIA)亦於稍後公布上周原油庫存，料將增加100萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別升100萬桶與減少75萬桶。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報51.58美元，升0.02美元或0.04%；倫敦布蘭特期油報60.09美元，跌0.12美元或0.2%。