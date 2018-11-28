國際財經 即巿股評

「習特會」憧憬下，中美貿易戰緊張氣氛極速冷卻，港股上日回調44點後，今日再發力，全日急彈350點，成交增至849.3億元。

值得留意是今日港股上升，騰訊(00700)再是港股舞高功臣，佔大市成交12.6%，一旦升勢依然集中騰訊，同時未有擴散至其他藍籌股接力，港股隨時有掉頭危機。

環球股市氣氛暫時好轉，隨股市回升外，金價也回落至1214美元，日圓更由112.8兌一美元，貶至執筆時的113.8兌一美元，具股市前瞻性指標比特幣，也回升至4000美元之上。

美股道指上日也升108點或0.44%，但恐慌指數(VIX)跌唔落，VIX上日收漲0.6%，恐慌指數不跌反升，即表示投資者對後市戒心依然重。

筆者仍相信「習特會」成果會比市場預期好，因11月初95歲基辛格(Kissinger)長途跋涉訪華，明顯是雙方已就部分問題講掂數，借中國老朋友之威望做過開場序幕，故「習特會」前到下周中股市仍會偏好。

通用孖寶先後跪低

不過，中長期市況仍然不樂觀，首先美國不會讓中國順利掘起，即貿易戰仲有排打，其次美國繼通用電氣(GE)宣布重組後，通用汽車(GM)也有冧棚危機，由於銷售失望，GM跟GE風玩重組，大刀闊斧接埋全球七間廠房，當中五間在美國，兩間在非美地區，炒1.4萬人魷魚。

聽到企業宣布重組，通常凶多吉少，仲要接連兩間百年老鋪「通用」幫唔掂，美國經濟好極有限。不過，短線「習特會」及粉飾櫥窗沖喜下，可諗昨日《政觀其辯》介紹iShares MSCI核心新興市場ETF(IEMG)，亦可留意今日止四連跌，初步有轉強跡象的A股或相關ETF。

買A股ETF，大路選擇可揀安碩A50(02823)、南方A50(02822)及南方中創業板(03147)，美股則可諗追蹤滬深300指數有兩倍槓桿的CHAU，現價投機買入，博上去17.3美元，即上周五高位，穿14.42美元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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