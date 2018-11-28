國際財經

美國白宮顧問表明仍有可能與中國達成貿易協議，投資者對中美貿易戰的悲觀情緒逐漸消退，加上中國與西班牙亦有望簽署多項有利經濟的合作協議，歐洲股市早段靠穩。不過，美國據報下周將宣布對自歐盟的入口汽車加徵25%關稅，以及俄烏兩國的地緣局勢緊張，抑制大市升勢。

截至本港時間下午4時45分，英國富時100指數報7036點，升19點或0.28%；德國DAX指數報11329點，升20點或0.18%；法國CAC 40指數報4995點，升12點或0.25%；意大利富時MIB指數報19151點，升1點或0.01%。

道指期貨暫報24802點，升60點。

中國駐美大使崔天凱向路透表示，北京期望與美國在二十國集團(G20)期間舉行的峰會，可以就貿易議題達成協議，但警告如果美國堅持其強硬立場，峰會的結果將是悲慘。同時，他又不認為北京當局正在認真考慮利用手中的大規模美債持倉，作為中美貿易戰的武器。

美國白宮經濟顧問庫德洛則表明，相信總統特朗普與中國國家主席習近平在G20峰會期間，仍可能就貿易關稅議題達成協議，但強調如果雙方沒有達成任何協議，特朗普政府已預備好加徵中國貨關稅。

美歐關係方面，德國《經濟周刊》(WirtschaftsWoche)引述歐盟消息稱，美國商務部已完成汽車業調查，並將報告交予特朗普。特朗普可能在下G20峰會結束後，宣布向除加拿大與墨西哥以外的所有國家進口汽車加徵關稅，報告建議的稅率為25%。

另外，國家主席習近平抵達西班牙，展開為期兩日的國事訪問。西班牙官員預料，中西兩國將簽署至少18項商業和合作協議，包括豬肉產品、葡萄的貿易協議，亦會研究共同競投在非洲及拉丁美洲的基建、能源及電訊項目。不過，有傳兩國將不會簽署「一帶一路」倡議相關的廣泛協議。

意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)表示，希望能避免歐盟因意國預算赤字問題而作出處罰，期望與歐盟以開放態度討論有關問題。路透引述歐盟消息人士稱，歐盟成員國代表預期在周四重新就意大利赤字違規情況，討論處罰措施。

石油出口國組織(OPEC)將於下周開會討論產量問題，市場憧憬或作出減產決定，油價上揚逾1%。紐約原油期貨現時每桶報52.06美元，漲0.5美元或0.97%；倫敦布蘭特期油報60.76美元，漲0.55美元或0.91%。

美國今日稍後將公布第三季國內生產總值(GDP)修正值，市場預期按季增長3.5%，與前值相同；至於上月新屋銷售料增加2.2萬戶至57.5萬戶。此外，能源資訊局(EIA)亦於稍後公布上周原油庫存，料將增加100萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別升100萬桶與減少75萬桶。