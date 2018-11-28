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今日 16:12 國際財經

夏文達:文翠珊脫歐協議利好英經濟

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英國財相夏文達(Philip Hammond)表示，首相文翠珊提出的脫歐計劃，對經濟而言是最好的。若純粹從經濟角度來看，留在歐盟對英國來說是最好。

夏文達對英國廣播公司(BBC)電視台指出，若唯一要考慮的因素是經濟，分析明確顯示留在歐盟對經濟而言是更好的結果；而文翠珊協議產生的結果，非常接近於留在歐盟帶來的經濟效益。

有傳言稱政府正在嚇唬議員，讓他們在下月11日的議會投票前，放棄反對文翠珊的計劃。夏文達對此作出否認，並稱不想嚇唬任何人，拒絕接受恐嚇這個詞。

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