國際財經

美國總統特朗普周一揚言，不大可能推遲向2000億美元中國進口貨品增加關稅，並點名指蘋果公司的主要產品iPhone也包括在內。美股大受拖累，道指周二曾跌224點，蘋果成跌市元兇，股價最多一度瀉約2%，其市值最大公司的地位亦一度再被微軟奪走。不過，大市逐步消化壞消息，低位有吸納，加上白宮顧問庫德洛稱，美國仍有可能與中國達成貿易協議，三大指數收市齊溫和造好。

市值續與微軟叮噹馬頭

蘋果近期受iPhone減產等不利消息拖累，加上FAANG股價回吐，令微軟市值不退則進。微軟在周一部分交易時段已試過市值超越蘋果，但收市時仍然只能做「阿二」，類似情況周二再度重演。

蘋果昨天最多瀉約2%，市值低見8109億美元，較周二僅窄幅上落的微軟低，但蘋果其後跌幅曾收窄，市值回升至8244億美元，略壓過微軟的8225億美元，兩間公司市值繼續叮噹馬頭。蘋果收市跌0.22%，市值為8268億美元；微軟收市升0.67%，市值為8224億美元，仍稍低於蘋果。

道指收市倒升108點或0.44%，報24748點；標指反覆上揚0.33%，收報2682點；納指最多下滑0.95%，收市反覆微漲不足1點，報7082點。傳統防守類股份表現較佳，電訊商Verizon收市攀升2.5%，為表現最強的道指成份股，藥房股Walgreens上揚2.2%，醫健股UnitedHealth漲1.8%，輝瑞藥廠升1.6%。聯合科技擬將公司拆骨，股價下滑4.1%，為跌幅最大道指成份股。

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）昨天談及貨幣政策與經濟展望，認為現時聯儲局政策利率已相當接近中性水平，繼續支持進一步循序漸進加息，但也說未來調整貨幣政策時須依照數據決定。他預計，美國當下經濟在溫和通脹下會持續增長。對於通脹或未達到局方2%目標，克拉里達稱政策制定者必須小心處理，不要過度調整利率，以免拖慢經濟，亦不能導致過熱。

儲局副主席撐加息 美滙揚

美元在克拉里達支持繼續加息的言論後上揚，美滙指數尾段報97.37，升0.32%。美元兌歐羅報1.1296美元，升0.28%，兌日圓升0.18%，報113.79日圓。

亞股昨普遍造好，日股高收0.64%。歐股則受特朗普威脅對華增加關稅而下挫，德股跌0.4%。

美元偏強，拖累金價向下，紐約12月期金收報每盎斯1213.4美元，跌9美元或0.73%。油價先升後跌，布蘭特期油每桶收報60.21美元，跌近0.5%；紐約期油報51.56美元，回吐0.1%。

數據方面，美國11月份消費者信心指數跌至135.7，較市場原先預期會上升為差。S&P Case-Shiller樓價指數雖在9月按年上升5.5%，但仍低於8月的升幅，亦是兩年來最低的增長。