訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 03:44 國際財經

意大利副總理為預算赤字辯護

放大圖片

意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)表示，希望能避免歐盟因意國預算赤字問題而作出處罰，但期望歐盟以開放態度討論有關預算赤字問題。

路透引述歐盟消息人士稱，歐盟成員國代表預期在周四重新就意大利赤字違規情況，討論處罰措施。

薩爾維尼向記者表示，今次制訂預算赤字是很慎重，希望藉此推動經濟增長。他表示，不會對預算案內的預測有憂慮。但他同時表示，執政聯盟內的政黨有需要實踐競選承諾。

此前，外電引述薩爾維尼的經濟顧問稱，該國或調低預算赤字佔國內生產總值(GDP)的2.2%至2.3%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。