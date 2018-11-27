國際財經

意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)表示，希望能避免歐盟因意國預算赤字問題而作出處罰，但期望歐盟以開放態度討論有關預算赤字問題。

路透引述歐盟消息人士稱，歐盟成員國代表預期在周四重新就意大利赤字違規情況，討論處罰措施。

薩爾維尼向記者表示，今次制訂預算赤字是很慎重，希望藉此推動經濟增長。他表示，不會對預算案內的預測有憂慮。但他同時表示，執政聯盟內的政黨有需要實踐競選承諾。

此前，外電引述薩爾維尼的經濟顧問稱，該國或調低預算赤字佔國內生產總值(GDP)的2.2%至2.3%。