國際財經

華爾街股市早段在貿易戰可能升溫的陰影籠罩下回落，道指最多下滑221點，但低位陸續有吸納，尾段輕微倒升，令三大指數都重拾升軌。白宮經濟顧問庫德洛稱，美國與中國在各個層面均保持接觸，就貿易問題展開磋商，為兩國領導人本周稍後在阿根廷舉行的二十國集團(G20)峰會會晤做準備。消息對美股有支持。

截至本港時間凌晨約3時2分，道指報24649點，升9點或0.04%，暫已接近全日高位，早段最低曾跌至24419點，跌幅達221點；標普500指數最新報2676點，升2點或0.10%；納指報7084點，漲3點或0.04%。納指與標指早段已率先反覆轉漲。

美國總統特朗普周一接受外電訪問時表示，若中美貿易磋商未能取得進展，會指令白宮對其餘2670億美元仍未實施關稅的中國入口貨，全部都加徵關稅，稅率會是10%或25%。他又稱，可能會對從海外輸入美國的部分蘋果iPhone及蘋果筆記本電腦徵收關稅，中美貿易戰的憂慮揮之不去，加上有消息稱特朗普下周或宣布對全球大部分國家的汽車加徵關稅，都不利美股投資氣氛。

蘋果股價受壓，早段最多挫2.14%，但盤中亦曾輕微倒升，最新仍跌0.36%，報174美元；其他科技股個別發展，Amazon轉升0.55%，因為美國「網購星期一」(Cyber Monday)的整體市場銷售收入較去年升20%，創下單日網購額紀錄新高；思科和英特爾都漲超過1%，Facebook則回落1.05%。升幅最大的道指成份股是電訊公司Verizon，最新上揚2.20%；藥房股Walgreens攀升1.58%。

聯儲局副主席撐加息

聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)稍早表示，美國經濟表現強勁，預期經濟擴張進入明年後，將創有紀錄以來最長擴張時間。他又指出，當前利率水平僅略低於當局長期「中性利率」預測值，反映漸進加息仍是合適的。市場關注聯儲局主席鮑威爾周三的演講，以及聯儲局周四將發布的會議紀錄。

美元呈強，ICE美滙指數暫漲0.31%，報97.36。

歐洲方面，英國脫歐及意大利預算赤字仍為投資者的關注焦點。英國首相文翠珊呼籲，議員在對脫歐協議投票時，應考慮國家利益。她指出，英國抵制了歐盟很多提案，才得到現在的協議，若協議在下議院被否決，將面臨更多分裂和不確定性。

意大利方面，外電引述意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)的經濟顧問表示，該國或調低預算赤字佔國內生產總值(GDP)的2.2%至2.3%。歐洲股市偏軟，泛歐指數Stoxx 600收市下滑0.26%。