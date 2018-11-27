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美國電動車生產商特斯拉（Tesla）否認在中國市場的銷售急跌。

路透早前引述中國乘用車市場訊息聯席會指出，特斯拉今年10月在中國僅售出211輛車，按年下跌70%。協會人士稱，整體汽車市場亦已放緩，事件反映特斯拉在很大程度上受到中美貿易戰的衝擊。

不過，特斯拉發言人周二向媒體澄清，指有關報道極其不正確，公司不會透露地區或月度銷售數據，而報道中所提到的數字亦遠遠偏離事實。

中國為報復美國的關稅措施，今年7月上調源自美國的入口車關稅至40%，特斯拉在中國銷售的電動車現時全部依賴入口。