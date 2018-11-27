國際財經

德國媒體報道，美國總統特朗普下周將宣布對源自歐盟的入口汽車加徵25%關稅。消息拖累歐洲汽車板塊股價急跌2.5%。

德國《經濟周刊》（WirtschaftsWoche）引述歐盟消息稱，美國商務部已完成汽車業調查，並將報告交予特朗普。特朗普可能在下周阿根廷舉行的二十國集團（G20）領袖峰會結束後，宣布向除加拿大與墨西哥外的所有國家進口汽車加徵關稅，報告建議的稅率為25%。

受利淡消息影響，歐洲汽車股指數跌幅一度擴大至2.5%，大眾汽車（VW）下滑2.8%，戴姆勒下挫2.2%，寶馬回落1.6%。