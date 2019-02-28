即巿股評 港股直擊 國際財經

美國今年感恩節零售大豐收，「黑色星期五」(Black Friday)實體及網上銷售，以及「網絡星期一」(Cyber Monday)都有強勁表現，亞馬遜股價周一(26日)飆5.28%，早前捱沽的科技股亦紛紛反彈，帶動納指回升2.06%，可惜仍無法阻止納指出現2016年1月後、近3年來首個「死亡交叉」(50天線跌穿200天線)。

科企是美股這一波牛市的火車頭，蘋果和亞馬遜市值於第三季先後突破萬億美元，怎料10月美股遭遇重創，蘋果股價極速下挫25.2%，「市值一哥」地位更一度拱手讓予「老牌科技股」微軟；亞馬遜由9月份高位最多瀉30.7%，「二哥」位置早已不保；至於FAANG其餘三股：Facebook、Google母公司Alphabet和Netflix，分別在9月20日、11月15日及11月20日出現死亡交叉。此外，死亡交叉於11月初亦已降臨由10隻科企巨頭組成的紐交所FANG+指數。

死亡交叉一直被視作利淡噩耗，是否真的預示美股「長牛」正式告終，甚至開始漫長尋底之旅？統計1980年起近40年數據，納指合共有23次死亡交叉(不計今次)，惟隨後大市走勢不但沒有一面倒向淡，反而因訊號出現時指數已錄得相當程度的跌幅，多數能從低位反彈。

附【表】所見，比較納指過去38年死亡交叉出現後不同時段的表現，上升比例由其後5個交易日的65.2%，逐步提高至50個交易日的78.3%，即時間愈長，升市機率愈大，而獲利幅度也會隨着時間而增加。

換言之，投資者若看到死亡交叉而造淡納指，勝算固然頗低，更有可能被挾淡倉。

另外，納指對上23次發出死亡交叉至面對「黃金交叉」(50天線升越200天線)期間，歷時14至394個交易日(平均128天)，平均進賬5%，變幅中位數為8.36%，上升比例達82.6%。表面看，趁死亡交叉入市並持有至黃金交叉重現，似乎是個獲利不俗的策略；惟值得留意的是，2000年科網泡沫爆破及2008年金融海嘯時死亡交叉後分別累積下瀉47.4%和21.2%，投資者不要忽視這方面的風險。

究竟大型熊市會否來襲？從基本因素分析，暫時機會不大。與當年科網泡沫時期不同，科企現在都有實質盈利支持，納指目前市盈率已回落至約39.5倍，明顯較2009年時逾60倍為低，更遑論2000年的100倍以上。除非環球宏觀經濟急速惡化(例如中美貿易摩擦進一步升溫)，並催生環球金融危機，否則，納指短期再度大幅下滑的機率相信不高。

另一方面，據彭博追蹤紐交所FANG+指數表現，以往幾次下跌超過15%後的1個月至3個月內，指數回彈8%至27%，且能續創新高。總括而言，儘管納指面對近40年來第24次死亡交叉，根據歷年統計，後市不宜過分看淡，短線甚至可考慮建好倉博反彈。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容