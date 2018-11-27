國際財經

意大利據報有意將明年預算赤字，調低至佔國內生產總值(GDP)的2.2%至2.3%。

外電引述意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)的經濟顧問表示，該國如能通過刪除預算計劃中部分投資，以降低赤字率0.1或0.2個百分點，則可將預算赤字調低佔GDP的比率的2.2%至2.3%。

他補充，刪除的項目可能包括受洪水影響地區的災後重建資金，但強調政府不會推遲實施針對窮困人口的公民收入措施，以及降低退休年齡的養老金改革，也不會減少養老金受益人口數量。