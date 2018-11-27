國際財經

歐羅/美元在周一(11月26日)歐市開盤時出現一波反彈行情，自1.1322上漲58點至日內高點1.1380，因意大利預算問題出現明顯改善。早在上周日(11月25日)意大利副總理、北方聯盟黨首薩爾維尼(Matteo Salvini)暗示，該國可能調整2019年財赤目標，以避免歐盟對意大利採取「過度赤字程序」(PDE)的制裁，並與歐盟開啟談判。頗為默契的是，歐盟委員會發言人周一亦稱將在數日內與意大利展開合作以管控2019年預算案的分歧，表明雙方的預算案矛盾正在緩解，而當日意大利五星運動部長芭芭拉‧萊齊表示，意大利政府將討論降低預算赤字的目標，令2019年意大利財赤與國內生產總值(GDP)比例控制在低於2.4%水平之內。

不過，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在周一晚間舉行的歐洲議會經濟與貨幣事務委員會例行聽證會上講話稱，歐洲近期經濟數據比預期疲軟，增速勢頭受疲軟貿易增速拖累，歐洲央行仍需警惕目前的不確定性，仍需大量貨幣政策刺激。德拉吉的謹慎言論令看好歐央行2019年底加息的投資者頗為失望，拖累歐羅/美元從周一高點1.1380回落近60點至1.1320附近水平。

今日(11月27日)歐羅/美元繼續回落，但跌至1周低位1.1301後出現小幅反彈，似有企穩跡象。儘管目前歐羅/美元仍維持於日線圖的下降通道內波動，但若匯價能最終企穩1.1300關口並反彈升穿1.1400水平，滙價或有機會形成頭肩底型態。短期內投資者應重點關注意大利財政預算案的談判進展與本周公布的美國經濟數據，尤其是周三(11月28日)公布的美國第三季國內生產總值(GDP)。若意大利未能和歐盟談攏其預算案的修改或美國經濟數據表現強勁令美元繼續回升，歐羅/美元或有望跌穿1.1300甚至進一步下探1.1200水平。

策略方面，我們根據11月23日策略已於1.1305買入歐羅/美元(上望1.1480，跌穿1.1260止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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