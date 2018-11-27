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科技與及ESG(環保、社會責任和企業管治)成為全球投資焦點議題，投資管理公司駿利亨德森投資(Janus Henderson Investors)認為，亞洲區特別是中國潛藏龐大機遇。

駿利亨德森投資可持續及負責任投資(SRI、sustainable and responsible investment)主管兼投資經理Hamish Chamberlayne表示，綜合社會責任、環保及科技發展的投資主題而言，中國的電動車行業相當具吸引力。現時全球有近半電動車銷售到中國內地，而該行業在長遠而言，更有效抵禦經濟周期波動帶來的影響，提供更高的長遠投資回報。

駿利亨德森投資組合經理Richard Clode表示，由2004年開始研究投資中國市場，當年僅得3家科技主題公司可見長遠穩健的增長能力，分別為騰訊(00700)、阿里巴巴及華為，而隨着時代轉變，具投資價值的中資科技概念公司愈來愈多，當中不少為初創企業晉身成為獨角獸的企業。

他續稱，中國及印度有龐大人口，當中不少居民過往未獲傳統銀行服務，今日一躍成為金融科技的用家，可見兩地金融科技公司有不俗的長遠增長能力。

另外，MSCI計劃明年推出A股ESG領導者指數，Chamberlayne表示，駿利亨德森作為主動管理基金公司，不會單以指數公司的研究作出投資決定，但樂見愈來愈多市場參與者重視ESG，公司會繼續以內部研究尋找重視社會責任及環保的公司作投資。