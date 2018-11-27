國際財經

穆迪表示，未來12個月亞洲煉油與銷售企業的盈利，將受到地區壓力的制約。

穆迪投資者服務助理副總裁、分析師蔡詩瑋表示，2019年亞洲煉油企業的盈利有可能下滑，原因包括該地區較高的原油價格推高原料成本，以及某些國家實施燃油價格管制，令成品油銷售利潤承壓。

蔡詩瑋指出，上述區域性的不利因素，將導致明年底前亞洲行業受評企業EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)總額下滑3%至4%。若不是亞洲需求持續溫和增長，EBITDA跌幅會更大。

此外，穆迪分析指出，原料成本的走高，將制約亞洲企業的煉油利潤率。