國際財經

儘管意大利與歐盟就意國財赤的爭拗出現轉機，惟中美貿易爭執仍未化解，英國脫歐仍存不確定性，加上市場關注中美元首在G20峰會期間會面，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午4時45分，英國富時100指數報7030點，跌5點或0.08%；德國DAX指數報11345點，跌9點或0.08%；法國CAC 40指數報4991點，跌3點或0.07%；意大利富時MIB指數報19148點，跌84點或0.44%。

道指期貨暫報24546點，跌53點。

正當各方靜候中國國家主席習近平與美國總統特朗普在G20峰會期間會晤之際，特朗普隔空向中方施壓，表明相信明年將如期提高中國關稅稅率，甚至包括智能手機等全部中國入口貨品都徵稅。中國駐美大使崔天凱表示，如果中美貿易爭執的事態繼續如現在這樣發展，就會產生真正的風險，全球市場可能會被撕裂。

英國脫歐方面，特朗普批評，目前的脫歐協議或令美英貿易更難進行，稱脫歐協議似乎對歐盟是好協議，惟需要認真審視是否可以與英國進行貿易。因為如果仔細閱讀脫歐協議，英國或不能與美方交易，這並非一件好事，希望英國首相文翠珊可以解決這件事。

另外，意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)昨日對更改明年財赤目標持開放態度，被傳媒問到2.4%財赤目標是否雷打不動時，他稱沒有人抓着這一點不放，又稱如果能夠推動國家增長，預算赤字可以是2.2%，也可以是2.6%。另一副總理馬約(Luigi Di Maio)同日亦鬆口表示，只要預算中的措施保持不變，降低赤字目標不是問題。

石油出口國組織(OPEC)將於下周舉行會議，料推動減產，惟沙地阿拉伯原油產量有傳已升至紀錄新高，油價扭轉上日漲逾2%的強勢，今日回軟。紐約原油期貨現時每桶報51.03美元，挫0.6美元或1.16%；倫敦布蘭特期油報59.92美元，跌0.56美元或0.93%。

美國今日稍後將公布11月諮商會消費者信心指數，市場預期由137.9降至135.8。