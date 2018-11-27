據日本《朝日新聞》報道，日產汽車前董事長戈恩(Carlos Ghosn)將其在2008年金融危機期間蒙受的個人投資損失，轉移到日產，以避免受到數以百萬美元計的個人損失衝擊。
報道引述多名消息人士稱，當戈恩的銀行要求他提供更多抵押品時，他將衍生品交易權轉給日產汽車，導致日產實際上承擔17億日圓(1.17億港元)損失。
報道還指出，日本證券交易監督委員會(SESC)在那年的例行檢查中，發現這情況。
日產不予置評。SESC的發言人稱，不能就個別個案評論。
今日 13:03 國際財經
據日本《朝日新聞》報道，日產汽車前董事長戈恩(Carlos Ghosn)將其在2008年金融危機期間蒙受的個人投資損失，轉移到日產，以避免受到數以百萬美元計的個人損失衝擊。
報道引述多名消息人士稱，當戈恩的銀行要求他提供更多抵押品時，他將衍生品交易權轉給日產汽車，導致日產實際上承擔17億日圓(1.17億港元)損失。
報道還指出，日本證券交易監督委員會(SESC)在那年的例行檢查中，發現這情況。
日產不予置評。SESC的發言人稱，不能就個別個案評論。
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