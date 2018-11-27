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今日 10:22 國際財經

特朗普:英脫歐協議或礙美英貿易

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英國與歐盟達成脫歐協議，正當英國首相文翠珊極力爭取國內支持之際，美國總統特朗普批評，目前的脫歐協議或令美英貿易更難進行。

特朗普在白宮外向傳媒表示，脫歐協議似乎對歐盟是好協議，惟需要認真審視是否可以與英國進行貿易。因為如果仔細閱讀脫歐協議，英國或不能與美方交易，這並非一件好事。他稱，不認為文翠珊是刻意地令英美不能進行交易，希望對方可以解決這件事。

英國首相府回應特朗普的言論指出，脫歐協議可令英國與其他國家，包括美國簽訂貿易協議；又表示英國與美國的工作小組，已就兩國的貿易協議進行5次會談。

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