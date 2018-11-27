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今日 10:08 國際財經

聯合技術宣布分拆為三家公司

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美國工業巨頭聯合技術(United Technologies)宣布，將分拆為3間獨立公司，分別包括其航空航天、電梯及建築部門，從而成為最新一間尋求分拆的大型工業集團。

聯合技術是開利空調(Carrier)、奧的斯電梯(Otis)和普惠發動機(Pratt & Whitney)等著名品牌的母公司，在全球擁有超過20萬名員工，總市值達到1025億元(美元‧下同)(7995億港元)。

聯合技術此前一直受到激進投資者的壓力，要求聯合技術進行分拆。該公司行政總裁Gregory Hayes去年暗示，正在考慮分拆。他周一發表聲明指出，分拆聯合技術的決定是其歷史上的一個關鍵時刻，這將使每一家獨立公司都能更好地推動持續增長。

本月較早時，聯合技術完成對Rockwell Collins價值300億元 (2340億港元)的收購，這使聯合技術的航空航天業務規模大到足以成為一家獨立公司的程度。聯合技術表示，計劃保留新收購的Rockwell Collins業務，以及普惠發動機部門和航空航天系統。這幾項業務去年的總銷售額高達390億元。

該公司又稱，將以免稅方式向股東分拆奧的斯電梯和開利空調業務，兩項業務的去年銷售額分別達123億元和178億元。

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