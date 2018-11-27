國際財經

世界貿易組織(WTO)警告，全球貿易增長將於本季進一步放緩。

世貿發表的世界貿易展望指標報告指出，出口訂單全面下跌，所追蹤的所有7個貿易驅動因素，包括汽車、電子零件和農業原材料等的生產和銷售都低於趨勢。而季度貿易指數報98.6，跌穿100的盛衰分界線，代表貿易放緩，並創2016年10月以來新低。

世貿早前警告，一系列的貿易衝突正在影響商業信心和投資決策，日益威脅經濟增長。該組織9月時表示，預期全球商品貿易增速今年將放緩至3.9%，明年將進一步放緩至3.7%，而2017年為4.7%。