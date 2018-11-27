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今日 09:26 國際財經

Minerva與阿里等中國客戶簽冷凍牛肉供應備忘

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路透引述巴西牛肉生產商Minerva高層報道，該公司已與中國的阿里巴巴和其他5家客戶簽署諒解備忘錄，向中國供應冷凍牛肉，為期5年。

Minerva旗下部門Athena Foods的行政總裁Iain Mars表示，阿里巴巴與Minerva簽署的牛肉供應協議價值約每年1億美元，其他5家客戶的協議價值亦與之相近。Iain Mars表示，該備忘錄的主要條款是在11月初上海進博會上簽署的，但之前並未有披露。

Minerva為南美領先的牛肉出口商。據該公司數據，其牛肉出口佔南美牛肉出口量的21%。

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