國際財經

美股在零售、金融和科技股帶領下全線造好，道指曾大漲387點，納指更抽高超過2%，主要受惠感恩節周末銷售強勁所帶動，亞馬遜飆逾5%。

道指收市仍升354點或1.46%，報24640點，為超過兩周以來最大單日升幅；標指亦彈1.55%，收報2673點；納指更飆2.06%，收報7081點，三大指數都接近全日較高位收市。早前捱沽的科技股普遍回升，Facebook、微軟和Alphabet分別漲3.5%、3.3%和2.5%，蘋果上揚1.3%，美國最高法院就蘋果App Store涉及反壟斷案件進行聆訊，消息不利蘋果股價表現，盤中一度挫逾1%，市值被微軟超越。零售股廣泛上揚，因Adobe Analytics繼推算今年「黑色星期五」網上銷售創紀錄，超過62億美元後，他們預料「網絡星期一」（Cyber Monday）的表現會更強勁，網購銷售額會達78億美元。亞馬遜升5.2%，百思買（Best Buy）漲2.8%，但大升股份只限於有一定網上銷售的零售商，百貨公司股僅個別發展。

油價反彈，標普能源股指數升1.7%，金融股指數攀高2.1%，11個板塊全部造好，也有利大市氣氛。美國運通、Travelers和高盛分別進賬3.7%、2.9%和2.7%。

政局轉佳 英鎊企穩

在歐洲市場方面，英國首相文翠珊提出的脫歐協議獲歐盟通過，加上意大利與歐盟的預算爭拗似有曙光，投資者情緒大為改善，推動歐股回揚，英股、法股和德股升至少近1%。大部分亞股上升，日股高收0.8%，韓股亦漲逾1%。

歐洲政局轉佳，英鎊美市尾段升0.16%，報1.2813美元；歐羅先升後回，微跌0.04%，報1.1335美元，美元兌其他主要貨幣變動不大，加上兌避險貨幣日圓升0.58%，報113.6日圓，因此美滙指數保持平穩，美市尾段升0.11%，報97.05。紐約期金收市跌80美仙或少於0.1%，報每盎斯1222.4美元。

油價抽高 布蘭特重上60

油價上周五急插約7%後，周一回穩，布蘭特期油重上60美元，收市升2.9%，每桶報60.48美元，紐約期油抽高2.4%，報51.63美元。Cantor Fitzgerald分析師阿拉迪斯（Jack Allardyce）說，油價最近疲弱，主要受廣泛的趨勢影響，例如股市下挫、中美貿易關係緊張等，投資者擔心這些因素會導致油市供求進一步失衡。

另外，芝加哥全國活動指數從9月的0.14，升至10月的0.24。