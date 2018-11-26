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今日 04:31 國際財經

避險需求減退 金價微升

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全球股市上揚，避險需求減弱，外圍金價周一輕微低收。

紐約12月期金收市跌80美仙或少於0.1%，報每盎斯1222.40美元。12月期銀跌3.8美仙或0.3%，收市報每盎斯14.205美元。

意大利願意妥協，與歐盟討論削減赤字問題，歐洲股市造好。美國感恩節旺季的零售和網購銷情暢旺，美國股市上揚。消息減弱投資的避險意慾，不利金價。

高盛認為，雖然金價近期偏軟，但投資者趨向分散風險，在組合內增持黃金比重，有利金價中期走勢。

美滙先跌後呈強，ICE美滙指數升0.1%，對金價影響有限。

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