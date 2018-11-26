國際財經

歐洲股市周一收市顯著反彈超過1%，主要由於油價回升，市場預期英國有序脫歐，以及憧憬意大利預算問題可獲解決。

泛歐股指Stoxx 600指數收市報358點，上揚1.23%；英國富時100指數收報7036點，上升1.20%或83點；德國DAX指數收報11354點，上漲1.45%或162點；法國CAC 40指數收報4994點，攀升0.97%或48點；意大利富時MIB指數收報19233點，進賬2.77%或518點；西班牙IBEX 35指數收報9091點，上揚1.96%或174點。