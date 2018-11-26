國際財經

工會消息人士指出，歐美大型汽車公司快意佳士拿，將繼續在意大利生產新型號Jeeps與Alfa Romeo SUV與Maserati豪華汽車，以提升歐洲裝配業務使用率與盈利能力。

據悉，集團歐洲新主管Pietro Gorlier將於周四與當地工會代表會晤，介紹有關生產計劃，然後向記者作出滙報。Gorlier是在上月獲委任現職，應對歐洲業務盈利能力低於同業的情況。不過，上述生產計劃早於6月獲集團前行政總裁Sergio Marchionne批准進行。

快意佳士拿拒評上述消息。