即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數連續兩個星期下滑，道指、標指和納指上周分別錄得4.44%、3.79%及4.26%跌幅。美股急挫主要受到重磅科技企業勁瀉拖累，FAANG(Facebook、Apple、Amazon、Netflix及Google母公司Alphabet)近日遭遇強勁沽壓，該5隻科技龍頭的股價都從歷史高峰累挫逾20%。

此外，由於國際油價大幅回落，紐約期油和布蘭特期油上周均跌了超過一成，大市值石油相關股被拋售，也是連累美股各指數顯著下瀉的另一個原因。

11月20日本欄指出，美股三大指數仍處長線「黃金交叉」(50天線高於200天線)閃耀中運行，並提到這隻10歲「高齡」的最長壽美牛，在聯儲局循序漸進加息與縮表(QT)計劃的壓力下，雖肯定早已見頂，但講不上轉入熊市。然而，今年四度在被視為牛熊分界的200天線上下穿梭的道指，上周一又再失守該線。

值得注意的是，道指50天線自10月中旬開始下行，未來幾個星期很可能會跌穿200天線；標指兩條平均線也有同樣情況，而上周五納指50天線更只比200天線高0.31%(50天線和200天線分別位於7538點及7514點)，出現長線「死亡交叉」(50天線插穿200天線)指日可待。即是說，美股三大指數有全面呈現死亡交叉之虞。

回到港股，恒指近月似乎已擺脫了美股的影響，上周五收報25927點，跌91點(0.35%)，整個星期下挫255點(0.98%)。恒指昨天更裂口高開172點，早段一度衝至26413點的11月8日以來最高水平，收報26376點，上漲448點(1.73%)。

恒指一舉收復10天和50天線，技術走勢明顯改善。更重要的是，本欄上周介紹的EJFQ系統內「詳細行業上升動力統計圖」並沒有確認轉差跡象，短線市寬雖然從64.7%的逾10個月高位回落至52.3%，但仍守住50%好淡分界線以上。

另一方面，附【右圖】所見，代表強勢股買盤的信報強勢股指數，到上周二又再升穿反映弱勢股沽壓的信報弱勢股指數2.3個百分點，其後強勢股指數保持高於弱勢股指數(昨天差距為4.1個百分點)，意味大市依然由強勢股買盤主導。

今年以來，強勢弱勢股指數曾經多次出現互爭主導的「扭麻花」形態，恒指後市走向端視將由強勢還是弱勢股指數取得壓倒性的主導地位(確認升穿40%)。

以目前情況來看，有短線市寬與「詳細行業上升動力統計圖」兩個指標支持，強勢弱勢股指數扭出一朵「靚麻花」的機會略高(起碼比8月和9月的兩朵漂亮)。

信報投資研究部

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