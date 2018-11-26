國際財經

上周三(11月21日)美國商務部公布的美國10月耐用品訂單按月下降4.4%，遜於預期降幅2.6%，且創下2017年7月以來最大降幅記錄，令美滙指數受阻於97關口而輾轉回落，與此同時澳元/美元連續兩日大跌後在1周低位0.7197附近獲得買盤支持，藉美元轉弱之機進一步反彈至0.7273。

可惜9月以來各種跡象都已表明中國今年秋冬季鋼材環保限產力度會弱於去年，螺紋鋼產量持續創新高，其中11月第一周及第二周螺紋鋼產量均值在445萬噸左右，而需求端卻在季節性走弱，拖累黑色系期貨近期快速走弱，今日(11月26日)大連期貨交易所的鐵礦石期貨主力合約更是慘遭跌停，急挫6%至每噸477.5元，錄得連續3個交易日下跌。鑒於鐵礦石是澳洲的重要出口商品，澳元/美元上周尾段亦連續兩日回落，上周五(11月23日)曾最低跌至0.7214。不過，澳元/美元今日在0.7220至0.7235徘徊多時仍未能向下突破，最終掉頭反彈，再度回升至0.7270附近區域。

技術分析方面，由於澳元/美元在11月1日已確認升穿日線圖的下降通道頂部(從1月高位0.8136延伸而下的下降趨勢線)0.72水平，滙價應已逆轉中期下跌浪而重拾升軌。雖然澳元/美元多番升至0.73附近受阻回落，但始終仍企穩短期上升通道底部之上，後市仍有機會再度挑戰0.73關口阻力。一旦確認升穿0.73水平，滙價或可在中短期內進一步反彈至0.7450(從0.8316至0.7018下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至0.75水平。

短期內投資者需留意周五(11月30日)凌晨3時公布的美國聯儲局11月貨幣政策會議紀要以及聯儲局官員在本周的講話，尤其是聯儲局主席鮑威爾在周四(11月29日)凌晨1時的講話。由於近期聯儲局官員的講話偏向謹慎，擔憂全球經濟增長放緩及中美貿易戰持續，部分投資者預期明年美國加息的次數或由3次下降至2次，若本周的基調維持鴿派傾向，美滙指數將會再度受壓，推動非美元貨幣繼續反彈。

策略方面，我們根據11月15日策略已於0.72買入澳元/美元(上望0.7380，跌穿0.7140止損)，現將止盤上移至0.7250。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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