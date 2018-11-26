國際財經

意大利傳或降低赤字目標，加上歐盟27國領袖支持英國脫歐協議，以及期待中美元首本周後期在G20峰會期間會面取得貿易突破，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7030點，升77點或1.12%；德國DAX指數報11322點，漲129點或1.16%；法國CAC 40指數報5013點，漲66點或1.35%；意大利富時MIB指數報19265點，漲550點或2.94%。

道指期貨暫報24521點，升261點。

歐盟成員國領導人昨日在布魯塞爾舉行的特別峰會上，正式通過之前與英國達成的「脫歐」方案。有報道指英國首相文翠珊(Theresa May)計劃下月12日，在英國議會就脫歐協議進行投票。

另外，歐洲央行(ECB)首席經濟師普雷特(Peter Praet)表示，前瞻指引是一個很強的預期，目前下行風險已顯著上升，但需要澄清歐央行所謂將在較長一段時間內進行再投資的含意。

數據方面，德國11月IFO商業景氣指數為102，低於預期的102.3，前值修正為102.9。英國10月BBA房屋購買抵押貸款許可宗數約3.97萬宗，為6月以來高位，高於預期約3.82萬宗，前值修正為3.87萬宗。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報51.16美元，漲0.74美元或1.47%；倫敦布蘭特期油報59.99美元，漲1.19美元或2.02%。