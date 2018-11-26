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今日 16:59 國際財經

俄羅斯擬對違規科企加大罰款力度

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俄羅斯據報計劃對未能遵守俄羅斯法律的科技公司，處以更嚴厲罰款，罰金為其在俄羅斯年營收的1%。這或令克里姆林宮與Facebook和谷歌(Google)等全球科技巨擘的爭端升級。

路透引述消息人士透露，過去5年，俄羅斯推出更嚴的網絡法，要求搜尋引擎刪除一些搜索結果，要求即時通訊服務與安全服務分享加密金鑰，並要求社交網絡將俄羅斯使用者的個人數據存儲在俄羅斯國內的伺服器。

目前，俄羅斯執行數據規定的唯一工具是罰款，而罰款通常只有幾千美元，而屏蔽違規的在線服務則有技術上的困難。

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